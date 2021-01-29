Джаред Лето потерял Оскар

Актер и музыкант Джаред Лето признался, что потерял свою статуэтку «Оскара» три года назад и до сих пор не может ее найти. Об этом он рассказал в программе «The Late Late Show» с Джеймсом Корденом.

Лидер Thirty Seconds To Mars рассказал, что награда, которую он получил за лучшую роль второго плана, пропала, когда он переезжал в новый дом в Лос-Анджелесе. Артист не сразу узнал о пропаже, потому что, по его предположениям, ему никто не решился об этом сказать.

«Возможно, статуэтка и правда где‑то лежит, но мы все обыскали сверху донизу. Надеюсь, она в хороших руках», — сказал Лето.

Музыкант предположил, что «Оскар» действительно где‑то у него дома, потому что это «не тот предмет, который кто‑то способен случайно швырнуть в мусор».

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