Новости Паутина

Джаред Лето потерял Оскар

Автор Эвелина Никанорова 10
Джаред Лето

Актер и музыкант Джаред Лето признался, что потерял свою статуэтку «Оскара» три года назад и до сих пор не может ее найти. Об этом он рассказал в программе «The Late Late Show» с Джеймсом Корденом.

Лидер Thirty Seconds To Mars рассказал, что награда, которую он получил за лучшую роль второго плана, пропала, когда он переезжал в новый дом в Лос-Анджелесе. Артист не сразу узнал о пропаже, потому что, по его предположениям, ему никто не решился об этом сказать.

«Возможно, статуэтка и правда где‑то лежит, но мы все обыскали сверху донизу. Надеюсь, она в хороших руках», — сказал Лето.

Музыкант предположил, что «Оскар» действительно где‑то у него дома, потому что это «не тот предмет, который кто‑то способен случайно швырнуть в мусор».

Источник

Метки:

Актуальные новости

Самоизоляция - не наказание, а способ остановить вирус

Самоизоляция – не наказание, а способ остановить вирус

Автор Анжелика Орлёнок
Правительство рассмотрит вопросы, связанные с удаленкой

Учиться дистанционно, находясь в школе

Автор RUSRADIO LT
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова
Егор Крид: «Ты не смогла простить»

Егор Крид: «Ты не смогла простить»

Автор Эвелина Никанорова
Столица готова оказывать помощь семьям белорусов

Столица готова оказывать помощь семьям белорусов

Автор RUSRADIO LT
Президент подписал госбюджет на следующий год

Президент подписал госбюджет на следующий год

Автор RUSRADIO LT

События и мероприятия ближайших дней

Автор RUSRADIO LT

На помощь эпидемиологам приходят военные

Автор RUSRADIO LT
Maltiečių sriuba

В Клайпеде проходит благотворительная акция Maltiečių sriuba

Автор RUSRADIO LT