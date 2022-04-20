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Джейсон Момоа отправится в кубический мир видеоигры «Minecraft»

Автор Эвелина Никанорова

Джейсон Момоа («Аквамен» и «Дюна») собирается сыграть главную роль в игровом боевике студии Warner Bros. «Майнкрафт» (Minecraft). Это подтвердило издание The Hollywood Reporter.

Джейсон Момоа отправится в кубический мир видеоигры «Minecraft»

Режиссером проекта, основанного на популярной видеоигре, выступит Джаред Хесс («Зачинщики»). До него в качестве режиссера были назначены Шон Леви и Роб Макэлхенни.

Продюсировать фильм будут Мэри Пэрент и Рой Ли, которые ранее работали над «Дюной». Проект находится в разработке около четырех лет с тех пор, когда Джилл Собель Мессик начала работу над ним перед своей смертью в 2018 году. Кроме того, среди продюсеров значатся Лидия Винтерс и Ву Буй от шведской студии Mojang Studios, разработавшей видеоигру.

Серия видеоигр «Minecraft» вышла в 2011 году. Игра позволяет игрокам использовать блоки для создания и изменения трехмерного мира, полностью состоящего из кубов, создавая из них сложные сооружения. Игра стала сенсацией, достигнув 100 миллионов пользователей всего через несколько лет после запуска. А в 2014 году корпорация Microsoft приобрела права на «Minecraft» вместе с компанией Mojang Studios за 2,5 миллиарда долларов.

Источник: InterMedia

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