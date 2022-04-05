Джейсон Момоа снимется в фильме о колонизации Гавайев по собственному сценарию

Джейсон Момоа сыграет главную роль, напишет сценарий и станет исполнительным продюсером драматического мини-сериала Apple TV+ «Вождь войны» (Chief of War). Как сообщает издание Variety, сериал рассказывает историю объединения и колонизации Гавайев с точки зрения коренных народов.

Момоа, гаваец по происхождению, будет соавтором совместно с Томасом Па’а Сиббеттом. Режиссер Джастин Чон («Голубой байу», «Патинко») ведет переговоры о постановке первых двух из восьми серий.

Момоа впервые выступит сценаристом сериала, хотя ранее и был соавтором сценария, режиссером и снялся в фильме «Дорога чести» 2014 года. Он и Па’а Сиббетт также написали сюжет для предстоящего полнометражного фильма «Последняя охота» (The Last Manhunt), в котором Момоа появится на экране во второстепенной роли. В 2017 году Момоа снялся в фильме «Дикий», сценарий к которому также написал Па’а Сиббетт.

«Вождь войны» станет вторым сериалом Apple, с Момоа в главной роли. В настоящее время актер снимается в третьем сезоне сериала «Видеть» о постапокалиптическом будущем, в котором почти все оставшиеся люди потеряли зрение. Второй сезон вышел в эфир в 2021 году.

Источник: InterMedia