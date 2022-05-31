Джек Антонофф сделал предложение Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли и Джек Антонофф помолвлены.

Эту новость сообщает People со ссылкой на источники из окружения пары. Ранее на левой руке актрисы заметили обручальное кольцо во время ее появления на мероприятиях Каннского кинофестиваля, где Куэлли представляла фильм «Звезды в полдень».

38-летний Джек и 27-летняя Маргарет начали встречаться летом 2021 года, а впервые как пара вышли на красную дорожку AFI Awards в Лос-Анджелесе в марте 2022-го. Ранее у известного музыкального продюсера был роман с Леной Данэм, а в числе кавалеров дочери Энди Макдауэлл были Шайя ЛаБафф, Пит Дэвидсон, Нат Вулф.

Источник: InterMedia