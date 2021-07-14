Джеки Чан хочет вступить в Коммунистическую партию Китая

Джеки Чан заявил, что он заинтересован в том, чтобы вступить в правящую Коммунистическую партию Китая (КПК), говоря о речи Си Цзиньпина на праздновании столетия КПК. Об этом сообщает The Independent.

Актер сказал, что гордится тем, что он китаец, и выразил свою поддержку политической партии.

«Я вижу величие в КПК, и [партия] выполнит и то, что говорит, и то, что обещает, менее чем через 100 лет, всего лишь через несколько десятилетий, — сказал Джеки Чан, добавив: — Я хочу стать членом КПК».

Джеки Чан нередко высказывался о том, что он поддерживает политику Китая в отношении ограничения свободы слова.

«Я постепенно начинаю чувствовать, что нас, китайцев, нужно контролировать. Если нас не контролировать, мы будем делать то, что хотим», — заявлял актер в 2009 году.

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