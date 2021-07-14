Паутина

Джеки Чан хочет вступить в Коммунистическую партию Китая

Автор Эвелина Никанорова 12
Джеки Чан хочет вступить в Коммунистическую партию Китая

Джеки Чан заявил, что он заинтересован в том, чтобы вступить в правящую Коммунистическую партию Китая (КПК), говоря о речи Си Цзиньпина на праздновании столетия КПК. Об этом сообщает The Independent.

Актер сказал, что гордится тем, что он китаец, и выразил свою поддержку политической партии.

«Я вижу величие в КПК, и [партия] выполнит и то, что говорит, и то, что обещает, менее чем через 100 лет, всего лишь через несколько десятилетий, — сказал Джеки Чан, добавив: — Я хочу стать членом КПК».

Джеки Чан нередко высказывался о том, что он поддерживает политику Китая в отношении ограничения свободы слова.

«Я постепенно начинаю чувствовать, что нас, китайцев, нужно контролировать. Если нас не контролировать, мы будем делать то, что хотим», — заявлял актер в 2009 году.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Норвегия первая по продажам электромобилей

Норвегия первая по продажам электромобилей

Автор Эвелина Никанорова
Лувр представил всю свою коллекцию на бесплатном сайте

Лувр представил всю свою коллекцию на бесплатном сайте

Автор Эвелина Никанорова
Инженер собрал бабушке ретро-консоль для связи с внуками

Инженер собрал бабушке ретро-консоль для связи с внуками

Автор Эвелина Никанорова
Счастливчик уже получил свои 13 млн евро

Счастливчик уже получил свои 13 млн евро

Автор RUSRADIO LT
Хью Джекман победил Райана Рейнольдса в благотворительном противостоянии

Хью Джекман победил Райана Рейнольдса в благотворительном противостоянии

Автор Эвелина Никанорова
Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Автор Эвелина Никанорова
Домашний цветок продали на аукционе за 16 тысяч евро

Домашний цветок продали на аукционе за 16 тысяч евро

Автор Эвелина Никанорова
Москва первая в мире по загруженности дорог

Москва первая в мире по загруженности дорог

Автор Эвелина Никанорова
Мэрию Парижа оштрафовали

Мэрию Парижа оштрафовали

Автор RUSRADIO LT