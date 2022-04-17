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Дженнифер Лопес анонсировала документальный фильм о своей жизни

Автор Эвелина Никанорова

Премьера документального фильма о Дженнифер Лопес «Halftime» состоится на открытии кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке 8 июня 2022 года. А уже 14 июня фильм дебютирует на Netflix.

Дженнифер Лопес анонсировала документальный фильм о своей жизни

Режиссёром является Аманда Микели («Двойная дерзость»), и она предложит заглянуть за кулисы, следуя за Лопес, когда она готовится к своему шоу в перерыве между таймами «Супербоула» в 2020 году, а также за её выступлением на инаугурации президента Джо Байдена в январе 2021-го. В ленте Дженнифер «размышляет о своих вехах и эволюции как артиста, и о том, как проводит вторую половину своей карьеры, продолжая развлекать и вдохновлять».

– Для меня большая честь быть выбранной для премьеры «Трайбека», и это очень уместно отмечать эту важную веху в жизни и карьере Дженнифер всего в нескольких милях от того места, где она выросла! – говорит Микели. – Возможность показать этот фильм на большом экране нью-йоркской аудитории — это сбывшаяся мечта.

Источник: InterMedia

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