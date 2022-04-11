Звёзды

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены

Автор Эвелина Никанорова

Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес. Слухи о помолвке, появившиеся после публикации в СМИ фотографий певицы с новым кольцом на левой руке, подтвердила 9 апреля 2022 года сама Джей Ло, выложившая пост в соцсетях с эмодзи кольца, заголовком «важное объявление» и коротким роликом о хороших новостях в ее жизни.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены

Бен и Дженнифер встречались в начале 2000-х, в 2002-м актер сделал своей возлюбленной предложение, но свадьба, назначенная 14 сентября 2003 года, была отменена за день до торжества. О том, что они снова вместе, стало известно в апреле 2021 года, а к лету Лопес и Аффлек перестали скрывать свои отношения.

52-летняя актриса и певица трижды была замужем, в браке с Марком Энтони в феврале 2008 года родила дочь Эмму и сына Макса. 49-летний актер с 2005 по 2018 год был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, в браке родились трое детей: дочери Вайолетт и Серафина и сын Сэмюэль.

Источник: InterMedia

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