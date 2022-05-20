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Дженнифер Лопес размышляет о самооценке в трейлере «Halftime»

Автор Эвелина Никанорова

Первый трейлер документального фильма о Дженнифер Лопес «Halftime» обнародовал Netflix.

Основной материал для ленты был снят режиссером Амандой Микели во время подготовки Джей Ло к их совместному с Шакирой выступлению между таймами «Супербоула» в 2020 году.

В трейлере можно увидеть фрагменты репетиций, самого шоу, общения Лопес с ее командой и детьми, тренировок в спортзале. Дженнифер размышляет о том, как ей живется столько лет под пристальным вниманием публики и прессы (об этом же рассуждает и ее бойфренд Бен Аффлек) и почему приходится постоянно доказывать себе и окружающим свою состоятельность в разных областях, будь то музыка, кино или даже личная жизнь.

Премьера фильма состоится 8 июня в Нью-Йорке на открытии кинофестиваля «Трайбека», а подписчики Netflix смогут увидеть «Halftime» с 14 июня.

Источник: InterMedia

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