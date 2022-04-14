Джессика помогает подруге, спит с ее мужем и убивает в трейлере «Кэнди»

Hulu представил новый трейлер мини-сериала «Кэнди» (Candy). В основе сценария реальная история Кэнди Монтгомери, зарубившей топором свою беременную подругу Бетти Гор, и расследование и суд, которым удалось выяснить правду об этом убийстве.

Действие сериала происходит в 1980-м, зрители видят, как мило общаются Кэнди (Джессика Бил) и Бетти (Мелани Лински), а также другие их подруги рядом со школой, где учатся их дети, и на вечеринке. С другой стороны, показано, как Кэнди соблазняет мужа Бетти, признается в этом, смывает кровь со своего лица и тела, утешает вдовца и пытается сохранять спокойствие на допросе.

В сериале также снялись Тимоти Саймонс, Пабло Шрайбер, Рауль Эспарса и др. Сценарий пилотной серии написал Робин Вейт, а снял ее Майкл Аппендаль («Фарго», «Голливуд»), шоураннером стал Ник Антоска («Притворство», «Ганнибал»).

Премьера первой серии «Candy» состоится на Hulu 9 мая.

Источник: InterMedia