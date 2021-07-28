Джиган «На чиле» спел со сборной рэперов и Кридом

Джиган, Крид, Тимати, Гуф, The Limba, OG Buda, blago white и Soda Luv выпустили фит «На чиле».

В июне Джиган случайно выдал в эфире очередную вирусную фразочку «На чиле», комментируя предстоящий бой с Александром Емельяненко. Фразу начали активно цитировать в соцсетях. Решив воспользоваться ситуацией, Джиган оперативно собрал команду из актуальных артистов, и записал трек «На чиле». В создании трека приняли участие состоявшиеся звёзды Егор Крид, Тимати и Гуф, перспективные ньюскульщики OG Buda, Soda Luv и blago white, а также казахстанский хитмейкер The Limba, разбавивший вереницу рэп-куплетов мелодичным пением. Каждую партию артисты исполнили в характерной для себя манере.

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