Что посмотреть

Джон Малкович управляет будущим в трейлере «Колесницы»

Автор Эвелина Никанорова

Первый трейлер фильма «Колесница» (Chariot) режиссера Адама Сигала появился в Сети. В мрачном мистическом триллере Джон Малкович играет доктора Карна – странного, эксцентричного специалиста, который ведет ничего не подозревающих пациентов через реинкарнационный переход.

Когда Харрисону (Томас Манн) снятся таинственные повторяющиеся сны, он обращается за помощью к доктору Карну и рассказывает о своей встрече с женщиной (Роза Салазар), которую любил в прошлой жизни. Заметив сбой в системе, врач должен решить проблему, прежде чем навсегда разрушить будущее своего пациента.

В фильме также снялись Скаут Тэйлор-Комптон, Вернон Дэвис, Крис Маллинэкс, Шейн Уэст и др.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Рейнольдс сражается с роботами в трейлере «Проект «Адам»

Рейнольдс сражается с роботами в трейлере «Проект «Адам»

Автор Эвелина Никанорова
Морбиус встречает Майло и Стервятника в новом трейлере

Морбиус встречает Майло и Стервятника в новом трейлере

Автор Эвелина Никанорова
«Матрица» и «Мстители» попали в номинанты на «зрительский» «Оскар»

«Матрица» и «Мстители» попали в номинанты на «зрительский» «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 февраля) &#8211; фильм с Безруковым, фильм об отце теннисисток Уильямс, триллер с Лиамом Нисоном, романтический фильм Пола Томаса Андерсона и мультфильм о монстрах

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 февраля) – фильм с Безруковым, фильм об отце теннисисток Уильямс, триллер с Лиамом Нисоном, романтический фильм Пола Томаса Андерсона и мультфильм о монстрах

Автор Гинтарас Зукас
Корейская криминальная драма о судье, сериал по роману Сергея Минаева и другие премьеры в сети

Корейская криминальная драма о судье, сериал по роману Сергея Минаева и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 февраля) &#8211; приключенческий блокбастер по игре Uncharted, два французских мультфильма и документальный фильм о певце и актёре Витаутасе Кернагисе

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 февраля) – приключенческий блокбастер по игре Uncharted, два французских мультфильма и документальный фильм о певце и актёре Витаутасе Кернагисе

Автор Гинтарас Зукас
Документальный сериал о карьере Канье Уэста, Японская драма и другие премьеры в сети

Документальный сериал о карьере Канье Уэста, Японская драма и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 февраля) &#8211; мультфильм о храброй девочке, детектив Агаты Кристи, романтическая комедия с Дженнифер Лопес, французская и польская драмы о любви и одиночестве

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 февраля) – мультфильм о храброй девочке, детектив Агаты Кристи, романтическая комедия с Дженнифер Лопес, французская и польская драмы о любви и одиночестве

Автор Гинтарас Зукас