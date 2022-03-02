Джон Малкович управляет будущим в трейлере «Колесницы»

Первый трейлер фильма «Колесница» (Chariot) режиссера Адама Сигала появился в Сети. В мрачном мистическом триллере Джон Малкович играет доктора Карна – странного, эксцентричного специалиста, который ведет ничего не подозревающих пациентов через реинкарнационный переход.

Когда Харрисону (Томас Манн) снятся таинственные повторяющиеся сны, он обращается за помощью к доктору Карну и рассказывает о своей встрече с женщиной (Роза Салазар), которую любил в прошлой жизни. Заметив сбой в системе, врач должен решить проблему, прежде чем навсегда разрушить будущее своего пациента.

В фильме также снялись Скаут Тэйлор-Комптон, Вернон Дэвис, Крис Маллинэкс, Шейн Уэст и др.

Источник: InterMedia