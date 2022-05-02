Звёзды

Джон Уоттс не снимет «Фантастическую четверку»

Автор Эвелина Никанорова

Джон Уоттс оставил пост режиссера новой экранизации «Фантастической четверки».

Джон Уоттс не снимет «Фантастическую четверку»

Джон Уоттс

Как сообщает Deadline, он решил немного отдохнуть от мира супегероев после того, как снял три последних фильма кинофраншизы «Человек-паук». И Уоттс, и Marvel подтвердили, что расставание было мирным.

– Сотрудничать с Джоном над фильмами о Человеке-пауке было настоящим удовольствием, – заявили президент Marvel Studios Кевин Файги и сопрезидент Marvel Studios Луи Д’Эспозито. – Мы с нетерпением ждали продолжения нашей работы с ним, чтобы ввести «Фантастическую четверку» в Вселенную Marvel, но понимаем и поддерживаем его причины ухода. Мы с оптимизмом смотрим на то, что у нас будет возможность снова поработать вместе в какой-то момент в будущем.

Кто заменит Джона в режиссерском кресле, пока не известно. Sony и продюсеры «Человека-паука» ясно дали понять, что рассчитывают воссоединить Уоттса с Томом Холландом и Зендаей для продолжения франшихы, но если это и произойдет, то, похоже, не в ближайшем будущем.

В планах Уоттса на данный момент как минимум два проекта – пока безымянный боевик для Apple с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в качестве режиссера и перезапуск кинофраншизы «Пункт назначения» в роли продюсера.

Источник: InterMedia

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