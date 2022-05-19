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Джон Уоттс снимет сериал вселенной «Звездных войн» в стиле фильмов 1980-х

Автор Эвелина Никанорова

Режиссер Джон Уоттс снимет новый сериал вселенной «Звездных войн» под рабочим названием «Grammar Rodeo».

Джон Уоттс снимет сериал вселенной «Звездных войн» в стиле фильмов 1980-х

Джон Уоттс

Как сообщает Vanity Fair, Уоттс работает над проектом совместно с Крисом Фордом, с которым они вместе написали сценарий фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

Новый сериал вдохновлен классическими приключенческими фильмами о взрослении 1980-х («Инопланетянин», «Балбесы», «Гремлины», «Назад в будущее»), выходивших под патронажем Стивена Спилберга, когда он только запустил свою компанию Amblin. Сюжетно его действие будет развиваться после событий «Возвращения джедая» и до «Пробуждения силы».

Сюжет нового проекта держится в секрете. Однако уже объявили  кастинг на главные роли четырех детей в возрасте 11-12 лет. Возможно, эта история познакомит с новыми персонажами вселенной «Звездных войн». Кроме того, временная шкала может также вместить 11-летнего По Дэмерона, управляющего его первым космическим кораблем.

Источник: InterMedia

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