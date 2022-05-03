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Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца»

Автор Эвелина Никанорова

Обладатель «Золотого льва», режиссер Джон Ву подтвердил, что поставит англоязычный ремейк своего фильма «Наемный убийца» 1989 года для Peacock в сотрудничестве с Universal Pictures.

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца»

По сюжету профессиональный киллер во время своего последнего задания случайно ослепляет певицу из ночного клуба. Чтобы оплатить ей операцию по исправлению зрения, наемный убийца соглашается убить высокопоставленного босса мафии, в то время как по его следу идет полицейский. В оригинальном фильме главные роли сыграли Чоу Юнь-Фат, Дэнни Ли и Салли Е.

Разговоры о ремейке ведутся уже давно, а в 2018 году даже собирались отдать главную роль обладательнице «Оскара» Лупите Нионго, соответственно фильм должен был быть от женского лица, но впоследствии от этой идеи отказались. Боевик выйдет на Peacock в 2013 году, но о кастинге пока ничего не известно.

Источник: InterMedia

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