Звёзды

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Автор Эвелина Никанорова
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Джонни Депп выиграл суд против своей бывшей жены Эмбер Хёрд. Суд присяжных признал клеветой слова актрисы о «домашнем насилии» в отношениях.

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Теперь Эмбер Хёрд должна выплатить бывшему мужу 15 млн долларов компенсации. Актрисе в свою очередь присудили 2 млн компенсации по её встречному иску.

Еще в марте 2019 года Депп подал 50-миллионный иск в суд на Херд за клевету из-за ее статьи в Washington Post 2018 года, в которой она говорила о том, что «публично пережила насилие». Эмбер не удалось добиться отклонения иска в 2021 году, и она подала собственный встречный иск на 100 млн долларов против бывшего мужа. Вся сага берет свое начало в 2016 году, когда Хёрд подала на развод с Деппом, а также обвинила его в словесных и физических оскорблениях на протяжении их отношений. Тем не менее пара урегулировала развод в августе 2016 года, а затем завершила его в январе 2017 года.

Джонни уже подавал иск за клевету на таблоиды, в том числе на британское издание Sun. Верховный суд Англии отклонил претензии Деппа, постановив в ноябре 2020 года, что большинство обвинений Хёрд против него были «по существу правдивыми». Хотя аудио, просочившееся в феврале 2020 года, показало, что актриса призналась в ряде насильственных действий против бывшего мужа.

Источник: InterMedia

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