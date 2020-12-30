Джордж Мартин назвал любимый сериал 2020 года

Писатель Джордж Мартин рассказал в своем блоге, что является большим фанатом сериала Скотта Фрэнка «Ход королевы». Кроме того, автор «Игры престолов» порекомендовал его своим поклонникам к просмотру.

«Это адаптация романа Уолтера Трэвиса о шахматном вундеркинде 60−70-х годов. Очень точная адаптация очень сильного романа, прекрасно написанная, сыгранная и срежиссированная. Я думаю, вам понравится. Если есть на свете справедливость, сериал должен побороться за награды», — написал он.

По словам Мартина, мир шахмат ему хорошо знаком — он даже хотел посвятить себя шахматам, но выбрал писательство. По итогу, писатель считает, что сделал правильный выбор, так как он не смог бы достичь таких же высот, как героиня «Хода королевы» Бет Хармон.