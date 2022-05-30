Джуд Лоу отправится в далекую-далекую галактику

Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Отряд скелетов» (Star Wars: Skeleton Crew).

Сериал возглавят режиссер трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс и сценарист Кристофер Форд, работавшим с Уоттсом над первой частью «Человек-паук: Возвращение домой».

Слухи о сериале ходили на фан-сайтах «Звездных войн» в течение нескольких месяцев, а о присоединении Лоу к вселенной «Звездных войн» стало известно в апреле 2022 года.

По словам представителей Lucasfilm, действие грядущего сериала разворачивается в эпоху Новой Республики. В центре сюжета – группа детей, которые, заблудившись в галактике «Звездных войн», пытаются найти дорогу домой. Съемки сериала должны начаться этим летом, а исполнительными продюсерами станут Джон Фавро и Дэйв Филони. Детали персонажа Лоу пока не раскрываются.

Источник: InterMedia