Единовременные пособия для семей с детьми

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Сейм принял предложенную президентом Литвы Гитанасом Науседой схему помощи семьям с детьми. Отмечается, что этот шаг поможет и улучшить положение семей, попавших в непростое положение во время эпидемии коронавируса, и стимулировать экономику за счет увеличения потребления. По словам советника президента Симонаса Крепшты, среди наиболее пострадавших групп населения — не только занятые, безработные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, которым уже оказана определенная помощь, но и семьи с детьми — особенно многодетные, с низкими доходами и воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Размер единовременного пособия для семей с детьми составит 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и воспитывающих детей с недугом — 200 евро. Деньги должны быть перечислены до 31 июля. Никаких специальных заявок для этого подавать не надо.

Таким образом, единовременное пособие в сумме 120 евро получат более 500 тысяч детей или 330 тысяч семей, а пособие в сумме 200 евро улучшит положение 60 тысяч семей с низким доходом либо воспитывающих детей с недугом — общее число детей в этих семьях составляет 134 тысячи.

На эти цели понадобится более 72 миллионов евро, которые будут выплачены из заимствованных в государственном бюджете средств, как и другие государственные субсидии и пособия в период пандемии COVID-19.

Большинство политиков положительно отнеслись к предложению выплатить дополнительные детские деньги, однако были и скептики, утверждающие, что выплаченные средства не обязательно вернутся в экономику через потребление. Кроме того, эти пособия получат и семьи с высоким доходом, которые в такой помощи не нуждаются.