Э. Якилайтис: «Сильные вместе» помогут всем, кто нуждается в помощи

Гражданская инициатива «Сильные вместе» (stipruskartu.lt), запущенная всего неделю назад, продолжает набирать обороты: по всей стране к ней присоединилось уже более 2500 добровольцев. Эдмундас Якилайтис, один из инициаторов и координаторов этого проекта, говорит, что волонтеры проекта готовы ответить на каждый зов о помощи по всей стране.

— Что такое инициатива «Сильные вместе» и Национальный центр координации волонтёров?

— Эта гражданская инициатива и Координационный центр призваны помочь тем, кто испытывает большие трудности в самостоятельном решении проблем в период карантина и пандемии коронавируса. Я имею в виду, в частности, пожилых людей, чьё здоровье тревожит нас более всего. Во время карантина они должны быть дома, но их жизнь не останавливается: людям нужны еда, лекарства. Поэтому они обращаются за помощью в наш центр. Добровольцы связываются с такими людьми, покупают им продукты или лекарства и доставляют их домой. Доставка товара и расчет происходит без какого-либо физического контакта с человеком. Кстати, у нас уже было несколько случаев, когда наши волонтёры также покупали товары за деньги людей.

— С коронавирусом в Литве борются по-разному: одни собирают средства для больниц, другие покупают медицинское оборудование или средства защиты и жертвуют его врачам. Почему вы выбрали эту именно такую модель координации волонтёрской помощи?

— Потому что в Литве есть много людей, которые стремятся помогать другим в их повседневной жизни. И есть также много людей, которые нуждаются в такой помощи. Я искренне верю, что такие действия очень и очень необходимы. Потребность в такой помощи в ближайшее время будет только расти.

— Инициатива «Сильные вместе» была запущена всего неделю назад. Сколько волонтёров уже присоединилось к проекту?

— Сегодня у нас 2,5 тысячи волонтёров по всей Литве. Я хотел бы подчеркнуть, что наша сеть охватывает всю страну, и мы можем доставить необходимый товар в любой уголок Литвы.

— Что должен сделать человек, который решит присоединиться к вам?

— Связаться с Национальным центром координации волонтёров по короткому номеру 1827 или заполнить форму волонтёра на сайте проекта www.stipruskartu.lt. В процессе работы, когда возникает конкретная задача, мы связываемся с нашими людьми и просим их о помощи. Кстати, мы также просим вас регистрироваться или регистрировать людей, которые нуждаются в помощи.

— Каков объём работы Центра? Сколько запросов о помощи вы уже получили?

— За прошлую неделю их было чуть больше 300. Это число, возможно, пока не впечатляет, но главная цель нашей команды сейчас — построить и расширить саму сеть. Мы уже чувствуем, что карантин будет продлен и ситуация может ухудшиться. У нас нет определённого количества людей, которым мы можем помочь. Мы просто хотим и должны помогать всем нуждающимся. Я думаю, что число людей завтра, через неделю или две, будет намного больше, чем сегодня. И мы будем к этому готовы.