Музыкальная новинка

Егор Крид и OG Buda сказали друг другу «Здравствуйте»

Автор Эвелина Никанорова 24
Егор Крид и OG Buda сказали друг другу «Здравствуйте»

Егор Крид и OG Buda представили совместный трек «Здравствуйте». Фит войдет в новый альбом Крида Pussy Boy.

«Я заехал на студию к Грише, — рассказывает Егор, как появилась эта песня. — Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом Pussy Boy фристайлом по строчке. В общем, всем «Здравствуйте».

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