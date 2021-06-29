Егор Крид и OG Buda сказали друг другу «Здравствуйте»

«Я заехал на студию к Грише, — рассказывает Егор, как появилась эта песня. — Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом Pussy Boy фристайлом по строчке. В общем, всем «Здравствуйте».