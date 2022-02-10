Звёзды

Егор Крид получил вид на жительство в Арабских Эмиратах (ОАЭ)

Автор Эвелина Никанорова
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Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме, опубликовав паспорт с видом на жительство ОАЭ. Кроме того, Крид разместил пару снимков, на которых он позирует в традиционной арабской одежде – белой кандуре.

– Теперь можно иметь много жён? – задумался исполнитель.

Подписчики не поддержали ее идею завести гарем.

– Ты себе одну сначала найди, шейх, блин – написали Егору Криду в комментариях.

Несмотря на то, что вид на жительство в ОАЭ дает право находиться в стране до трех лет, Егор Крид вряд ли пробудет в Арабских Эмиратах так долго. Уже 11 февраля 2022 года на Первом канале стартуют слепые прослушивания нового сезона вокального телешоу «Голос. Дети», в котором Крид один из наставников.

Источник: InterMedia

 

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