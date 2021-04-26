Егор Крид спел «(Не)идеальна»

Певец Егор Крид выпустил давно обещанный новый сингл «(Не)идеальна».

Артист посвятил трек будущим изменам, которые инфантильный герой песни предлагает простить друг другу, и помнить только лучшее из отношений.

Для поддержки релиза певец объявил в соцсетях о специальной акции, в рамках которой девушки должны сняться без косметики и прислать ему свои фотографии. Для сравнения участницам флэш-моба предлагается приложить свое фото и в макияже.

– Девушки, запомните, ваша не идеальность заключается в вашей индивидуальности. Будьте собой! – написал в своем обращении Егор Крид.

Источник

Еще больше музыкальная новинка по ссылке