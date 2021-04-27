Музыкальная новинка Новости

Егор Крид все-таки выпустил клип на трек «Голос»

Автор Эвелина Никанорова 19
Егор Крид все-таки выпустил клип на трек «Голос»

Певец Егор Крид выпустил клип на недавно вышедший трек «Голос».

Режиссер Александр Романов показал историю завершившихся отношений сквозь призму воспоминаний о счастливых моментах в отношениях. Крид слушает голосовое сообщение о разрыве от подруги и представляет ее в своей комнате. Финал клипа относительно неожиданный.

Отметим, что многие поклонники певца ожидали, что в клипе снимется его «подружка» Валя Карнавал. Однако ее в клипе нет, снялась неизвестная актриса. Выход клипа Егор несколько раз задерживал, и вполне может быть, что причина задержки связана с выбором другой модели для съемок.

Источник

Еще больше клипов – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Приняты решения об обучении младших школьников после каникул

Приняты решения об обучении младших школьников после каникул

Автор RUSRADIO LT
Читка

У Lena Kuka Crew новое шоу «Читка»

Автор Эвелина Никанорова
Практические экзамены на вождение - не раньше весны

Практические экзамены по вождению – не раньше весны

Автор RUSRADIO LT
Экзамены на аттестат зрелости планируется отсрочить

Когда ученики смогут вернуться за парты

Автор RUSRADIO LT
Традиционная весенняя акция чистоты DAROM возвращается

Традиционная весенняя акция чистоты DAROM возвращается

Автор Анжелика Орлёнок
Теперь можно проверить, на балконах каких домов запрещено курить

В силу вступил запрет о курении на балконах

Автор Евгений Русаков
На этот раз переписчики не будут ходить по домам жителей. Информация будет собрана из 19 различных госрегистров и других информационных систем.

В Литве начинается перепись населения

Автор RUSRADIO LT
Сегодня могут начать работу многие магазины, галереи, музеи

Сегодня могут начать работу многие магазины, галереи, музеи

Автор RUSRADIO LT
Наташа Королева на Занзибаре

Наташа Королева выпустила клип «‎Гори Гори»

Автор Эвелина Никанорова