Егор Крид все-таки выпустил клип на трек «Голос»

Певец Егор Крид выпустил клип на недавно вышедший трек «Голос».

Режиссер Александр Романов показал историю завершившихся отношений сквозь призму воспоминаний о счастливых моментах в отношениях. Крид слушает голосовое сообщение о разрыве от подруги и представляет ее в своей комнате. Финал клипа относительно неожиданный.

Отметим, что многие поклонники певца ожидали, что в клипе снимется его «подружка» Валя Карнавал. Однако ее в клипе нет, снялась неизвестная актриса. Выход клипа Егор несколько раз задерживал, и вполне может быть, что причина задержки связана с выбором другой модели для съемок.

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