Егор Крид выпустил новый альбом «Pussy Boy»

Егор Крид выпустил свой первый рэп-альбом «Pussy Boy», песни для которого, по его словам, были написаны во время импровизации у микрофона.

Красной нитью через весь треклист «Pussy Boy» проходит тема разбитого сердца. Даже там, где артист бравирует своим статусом «молодого босса», пользующегося популярностью у девушек, ощущается его тоска по любви. Кстати, скорее всего, главной вдохновительницей Егора всё-таки стала Валя Карнавал. Прямого неймдроппинга здесь нет, но зато есть упоминание Ларисы Долиной, обидевшей поющую TikTok-звезду на шоу «Музыкалити», и вот такая строчка в заглавной композиции: «Прячу под маской лицо, как Кабал, ты прячешь под маской себя — карнавал».

Половина альбомных треков — дуэты Егора Крида с коллегами по рэп-цеху. Кроме OG Buda и Гуфа, совместки с которыми выходили в качестве промосинглов, в записи релиза участвовали фрешмены Mayot, blago white и Soda Luv.

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