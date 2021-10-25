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О ели с тыквами, Зелёной волне и других событиях и мероприятиях

Автор Анжелика Орлёнок
О ели с тыквами, Зелёной волне и других событиях и мероприятиях
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Мы подобрали полезную информацию о тех событиях, которые проходят в нашей стране на этой неделе. О ёлке, украшенной тыквами, наступающей Зелёной волне и других интересных фактах и мероприятиях читайте ниже.

* В Каунасе можно увидеть ель, украшенную сотнями тыкв. Её высота — 4,5 метра, а для украшения потребовалось более 3 тонн тыкв. Ёлка с тыквами простоит на Вилиямпольском рынке до Дня всех святых, а затем отправится в Литовский зоопарк.

* Тем временем Вильнюс уже подготовил и представил Рождественскую рекламу столицы для привлечения туристов из зарубежных стран.

* Павильнисский и Веркяйский региональные парки представили новый туристический маршрут «От дворца в Веркяй до Мирского замка».

* В Паневежисе свои двери открыла ледовая арена. Желающие покататься должны будут предъявить «паспорт возможностей»

* В выходные дни на столичной Ратушной площади Валериан Романовский попытался улучшить мировой рекорд Гиннеса «по холоду». Три часа он провел, погрузившись в кубики льда. Пока что мировой рекорд Гиннеса принадлежит французу Ромену Вандендорпу, который пробыл в ледяной емкости чуть более 2 часов 35 минут.

* До 28 октября в кинотеатре Drive-in в Лиепкальнисе проводится показ фильмов ужасов, дублированных на литовский язык. А в конце каждого фильма появится голограмма ужасов на экране шириной 30 метров.

* 26-30 октября в Вильнюсе в киноцентре Skalvijos будет проходить фестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене.

* Парк Вингис – место, где теперь есть уникальная тренировочная площадка под открытым небом. Площадка такого типа – единственная в странах Балтии.

* В Йонаве начал работать первый в Литве парк горных велосипедов. Он располагается в долине Йониняй и включает в себя три трассы разного уровня сложности.

* На проспекте Конституцийос продолжаются работы по подготовке к субботней Зелёной волне. Они продлятся до пятницы. А в субботу, 30 октября, состоится субботник, во время которого посередине проезжей части будут высажены деревья.

* Октябрь заканчивается уже в это воскресенье. А значит многие музеи страны в воскресенье можно будет посетить бесплатно. Правда, перед этим лучше всё же заглянуть на их официальные страницы, чтобы уточнить, какие экспозиции будут открыты для свободного посещения.

* И, наконец, синоптики прогнозируют, что в период длинных выходных, которые наступят уже совсем скоро, будет хорошая погода. Ожидается, что днём почти на всей территории страны установится температура 10–15 градусов тепла.

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