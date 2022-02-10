Звёзды

Елена Темникова проводит зиму в теплой Португалии

Автор Эвелина Никанорова
Info.sponsor.1250x500
1250x500 1
1250x500 2

Елена Темникова отправилась на отдых в Португалию. Певица наслаждается солнечной погодой, фотографируясь в обтягивающем бежевом платье на фоне чистого песка на пляже.

Обедает артистка в местных ресторанах с работающими летними террасами, заказывая королевских креветок на гриле, бургеры с картошкой фри и овощные салаты. После трапезы Елена Темникова наслаждается созерцанием яхт в порту.

– Нормальная такая зима в Португалии, – лаконично поделилась артистка в инстаграме своими ощущениями от поездки.

Источник: InterMedia

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

Егор Крид получил вид на жительство в Арабских Эмиратах (ОАЭ)

Егор Крид получил вид на жительство в Арабских Эмиратах (ОАЭ)

Автор Эвелина Никанорова
Квентин Тарантино станет отцом во второй раз

Квентин Тарантино станет отцом во второй раз

Автор Эвелина Никанорова
Тина Канделаки возглавит ТНТ

Тина Канделаки возглавит ТНТ

Автор Эвелина Никанорова
Надежда Михалкова: «режиссура для меня — правильный выбор»

Надежда Михалкова: «режиссура для меня — правильный выбор»

Автор Эвелина Никанорова
Маколей Калкин снимет фильм о своем кризисе среднего возраста

Маколей Калкин снимет фильм о своем кризисе среднего возраста

Автор Эвелина Никанорова
Барских поделился историей отношений с допингами в No Exit

Барских поделился историей отношений с допингами в No Exit

Автор Эвелина Никанорова
Иван Дорн выпустит новый альбом в конце мая

Иван Дорн выпустит новый альбом в конце мая

Автор Эвелина Никанорова
Хит «Тату» «Я сошла с ума» лидирует в Саудовской Аравии

Хит «Тату» «Я сошла с ума» лидирует в Саудовской Аравии

Автор Эвелина Никанорова
Гуф заинтриговал поклонников новым проектом Alik

Гуф заинтриговал поклонников новым проектом Alik

Автор Эвелина Никанорова