Елена Темникова проводит зиму в теплой Португалии

Елена Темникова отправилась на отдых в Португалию. Певица наслаждается солнечной погодой, фотографируясь в обтягивающем бежевом платье на фоне чистого песка на пляже.

Обедает артистка в местных ресторанах с работающими летними террасами, заказывая королевских креветок на гриле, бургеры с картошкой фри и овощные салаты. После трапезы Елена Темникова наслаждается созерцанием яхт в порту.

– Нормальная такая зима в Португалии, – лаконично поделилась артистка в инстаграме своими ощущениями от поездки.

Источник: InterMedia