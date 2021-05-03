Елена Темникова выпустила песню «В м9се» из будущего альбома

Премьера альбома TEMNIKOVA 5 PARIS, в который войдут 10 свежих треков, состоится 14 мая.

«14 мая состоится релиз моего нового альбома #temnikova5paris. Он основан на реальных событиях, сюжет прям сериала из Netflix… Но об этом позже… Впервые мы выпустим винил, который вы просили у меня все эти годы начиная с #T1 в очень лимитированном тираже. И он нереальный. Прозрачная двусторонняя пластинка, 180 грамм, все по-взрослому. Мастерим ее в Англии, печатаем в Италии. Внутри будет много интересных вещей» — Темникова.