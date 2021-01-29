Елизавета II ищет помощника по соцсетям

На сайте Букингемского дворца появилась вакансия помощника старшего сотрудника по коммуникациям, в обязанности которого входит в том числе ведение соцсетей.

Королевский дворец ищет кандидата с высшим образованием и опытом ведение сайтов или социальных сетей. Соискатель должен уметь работать с видеоматериалами, хорошо фотографировать. Кроме того, нужно разбираться в дизайне, обладать навыками копирайтинга и SMM, а также быть креативным. От кандидата требуется умение использовать аналитику соцсетей, чтобы оценивать вовлеченность аудитории.

В задачи помощника старшего сотрудника по коммуникациям входит ведение официальных аккаунтов Букингемского дворца. А именно: создание постов и видео, продвижение контента и королевских инициатив.

В свою очередь Елизавета II может предложить оклад в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы. Всего в неделю будет 37,5 рабочих часа.

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