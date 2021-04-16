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Певица Elvira T расправилась с бойфрендом

Автор Эвелина Никанорова 24
Певица Elvira T расправилась с бойфрендом

Певица Elvira T (Эльвира Тугушева) выпустила новое ироничное видео на песню «Гудбай», где представила, что будет, если девчачью угрозу «Я тебя убью!» воплотить в жизнь.

Режиссерами стали сама Эльвира Тугушева и Алексей Малахов. Певица спела об убийстве обидевшего её экс-бойфренда, и в клипе визуализировала эту фантазию. В главной роли – тоже Elvira T. В путешествии с телом бойфренда она попадает в занос, и ей помогают полицейские. Ее снимают в репортаже местного телеканала, а в финале артисты придумали особенный ход.

«Девчонки, гоу смотреть клип и НЕ повторять ничего из того, что увидите. Пацаны, гоу смотреть клип и НЕ обижать нас. Да и просто поржать. Всем любви! И прощения!» – иронично подписала клип Эльвира.

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