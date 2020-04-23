Еще один автокинотеатр в Вильнюсе

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Сегодня в Вильнюсе открывается еще один автокинотеатр. На этот раз — на крыше торгового центра Ozas. Ежедневно кинотеатр будет показывать по два фильма. Первый сеанс будет начинаться в 21 час, второй — в 23 часа. Одновременно за действием на экране смогут наблюдать пассажиры 100 автомобилей.

Как говорится в пресс-релизе, билеты можно приобрести только в интернете. На странице торгового центра https://ozas.lt/ Продажа билетов закрывается за полчаса до начала сеанса. Цена для автомобиля — 11 евро и 30 центов. В автомобиле должно быть не больше двух человек. У посетителей появится возможность при помощи мобильной программы заказать себе еду прямо до дверей автомобиля.

Напомним, один автокинотеатр уже есть в столице. Он расположился на парковке Litexpo. Второй открывается на этой неделе в Каунасе на парковке арены Žalgirio. Также на этой неделе стартуют и Drive In концерты.