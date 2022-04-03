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Еще раз – об изменениях, которые вступают в силу в начале апреля

Автор R RADIO LT

В начале апреля традиционно вступают в силу изменения, связанные с Правилами дорожного движения и расписанием общественного транспорта. Кроме того, с завтрашнего дня меняются и некоторые ограничения, связанные с пандемией.

Еще раз &#8211; об изменениях, которые вступают в силу в начале апреля

Уже можно ездить на летней резине. В случае, если резина шипованная, важно не забыть заменить покрышки до 10 апреля. Кроме того, с апреля повышается максимальный скоростной режим на основных дорогах страны. Он составляет 130 км/ч при движении по магистралям и 120 км/ч — при движении по скоростным дорогам.

Столичный общественный транспорт стал ходить чаще. Расписание фактически вернулось к прежнему графику. Узнать расписание движения можно на странице judu.lt.

Перестали работать старые номера вызова служб помощи (01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033). Теперь во всех ситуациях надо обращаться по единому номеру 112.

С завтрашнего дня, 4 апреля, в стране меняются ограничения, связанные с пандемией. Эти перемены коснутся торговых сетей и других закрытых помещений, кроме медучреждений, учреждений опеки и паллиативного ухода, а также общественного транспорта. Маски и респираторы в магазинах и других закрытых помещениях становятся рекомендуемыми, но необязательными.

Все строители теперь должны иметь на рабочем месте карту строителя. Карта генерируется «Содрой» и будет действовать как «паспорт возможностей». Управляющие смогут проконтролировать, работает ли человек на законных основаниях. Карта строителя должна будет проверяться заказчиками или подрядчиками. Кроме того, строителей будут проверять трудовая инспекция и полиция. Штрафы за отсутствие карты составят от 2 000 до 5 000 евро.

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