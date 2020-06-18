Listen to «Если на пляжах не мусорить, компании Grinda будет гораздо легче присматривать за ними» on Spreaker.

Погода в наших краях наконец установилась настоящая, летняя. Для спасения от жары в столице начали работать мобильные пункты питьевой воды, которой можно и освежиться, и совершенно бесплатно набрать с собой, в свою тару. Такие “источники” уже заработали у Зеленого моста, появятся они и в других местах города, а также в Шальчининкай и Швенченисе. Занятия у большинства учеников завершились, а значит многие из них будут отдыхать в том числе и на пляжах. О том, что происходит на пляжах столицы, и, в том числе, о деятельности спасателей, мы решили расспросить представителя компании, которая за все это отвечает. В нашем эфире — Эгидиюс Степонавичюс, представитель компании Grinda.

— Дни были довольно горячими, жаркими. И наши спасатели уже работали и наблюдали за купающимися. Спасатели не только спасают утопающих, но и проводят очень большую превентивную и эдукационную деятельность. То есть, если видят, что люди ведут себя не ответственно, подходят к ним, успокаивают и объясняют, как надо вести себя около воды.

— Насколько мы знаем, по оценкам не только наших, но и международных специалистов, и пляжи, и водоемы у нас чистые. А много ли работы по присмотру за пляжами в течение всего сезона?

— Конечно, конечно! Как и дома, всегда надо прибирать и смотреть за порядком и чистотой. На таких пляжах надо собирать мусор, собирать ветки, которые появляются после больших ливней или гроз. Мы также собираем все материалы, которые оставляются посетителями. Работы довольно много, тем более, что мы работаем сейчас на десяти пляжах в городе Вильнюсе, и нам очень приятно то, что европейское агентство признало, что вода на пляжах Литвы — наивысшего качества. Лучше, чем в Латвии и Эстонии.

— А за качество воды в водоемах разве тоже вы отвечаете?

— Мы просто наблюдаем за качеством воды, и если случаются такие эксцессы и выходы из нормы, мы, конечно, об этом извещаем…

— …уже какие-то специальные службы, да?

— Да.