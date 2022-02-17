Практические советы

Если простуду лечить, она пройдет за неделю. А если не лечить?

Автор Анжелика Орлёнок
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Говорят, что если простуду лечить, она пройдет за неделю. А если не лечить – то за семь дней. Правда, эта шутка была популярна еще в допандемические времена. Тогда многие считали, что простуду можно спокойно переносить и на ногах.

Если простуду лечить, она пройдет за неделю. А если не лечить?

Ну а сегодня давайте все же исходить из того, что даже во время легкой простуды организму нужна поддержка. О каких простых правилах лучше не забывать?

Главное правило при простуде – пить много жидкости…

Насчет количества воды для здорового человека есть разные мнения. Но вот во время простуды медики однозначно советуют пить много жидкости. Она поможет увлажнить слизистую верхних дыхательных путей, вымыть из организма последствия жизнедеятельности вируса и восстановить жидкость, потерянную при потении.

Отличный вариант – простая кипяченая вода. Подойдут еще разные настои, морсы, компоты и даже бульон. Полезны ромашковый или имбирный чай. В них можно добавить мед (если у вас нет на него аллергии) или сок лимона. Только помните, что их надо класть не в кипяток, а в теплый напиток.

Кстати, если у вас болит горло, то питье должно быть теплым, чтобы не повредить раздраженную слизистую. А вот если вас мучает озноб или насморк, питье должно быть горячим.

…и не забывать о витаминах

Витамины лучше всего сохраняются в плодах с твердой кожурой. Зимой это апельсины, мандарины и  лимоны. Правда, некоторые медики уверяют, что цитрусовые раздражают слизистую отечного горла. Так что тут придется ориентироваться на свое самочувствие и помнить, что все хорошо в меру.

Для жителей нашего региона отлично подойдут  яблоки, а вот из экзотики все рекорды по содержанию витамина С бьет киви. Ну и, конечно, не стоит забывать о моркови, капусте, свекле и других овощах – в них тоже много полезного.

Если простуду лечить, она пройдет за неделю. А если не лечить?

И еще несколько правил

Лучшие натуральные противомикробные средства – это лук и чеснок. Однако чтобы они не причинили вреда, можно добавить сок чеснока, лука или редьки в мед. Он не только смягчит их раздражающие свойства, но и усилит лечебные.

А вот от жареного, соленого и острого, конечно же, лучше отказаться. Овощи, рыбу, индейку или курицу лучше тушить.

Кстати, такого же питания можно придерживаться и после того, как простуда пройдет.

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