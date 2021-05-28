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ESO начнет менять старые счетчики на новые, «умные»

Автор Анжелика Орлёнок 21
ESO начнет менять старые счетчики на новые, «умные»

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) уже в этом году начнет менять старые счетчики на новые, так называемые умные.

Новые приборы будут каждые 15 минут передавать данные о потреблении электроэнергии. Таким образом, данные не придется декларировать самостоятельно. Счета тоже будут выписываться автоматически.

Новые счетчики позволят видеть точное потребление электроэнергии в разное время года, получать услуги независимых поставщиков, эффективнее расходовать электроэнергию. Они также помогут быстрее регистрировать поломки в сетях.

Жителям страны платить за счетчики не надо – счетчики будут собственностью компании ESO

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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