ESO начнет менять старые счетчики на новые, «умные»

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) уже в этом году начнет менять старые счетчики на новые, так называемые умные.

Новые приборы будут каждые 15 минут передавать данные о потреблении электроэнергии. Таким образом, данные не придется декларировать самостоятельно. Счета тоже будут выписываться автоматически.

Новые счетчики позволят видеть точное потребление электроэнергии в разное время года, получать услуги независимых поставщиков, эффективнее расходовать электроэнергию. Они также помогут быстрее регистрировать поломки в сетях.

Жителям страны платить за счетчики не надо – счетчики будут собственностью компании ESO.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.