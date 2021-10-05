Ева Польна представила новую музыку про любовь

«Так бывает в жизни: ты больше не можешь быть рядом с любимым. Отпускать близкого человека в новую жизнь без претензий и обид, искренне желая ему счастья- это великое искусство. Если ты пришел к этому- значит ты прошёл один из самых главных уроков. По правде говоря, на это способны единицы. В большинстве своём мы воспринимаем расставание как катастрофу. Но можно посмотреть на это по другому: Любовь- это Дар, если ты испытал это чувство- ты уже счастливец! Скажи спасибо и отпусти свою любовь!»