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Ева Польна высказалась о российском шоу-бизнесе: «Днище»

Автор Эвелина Никанорова 9
Ева Польна

Ева Польна выступила с критикой современной российской музыки. В своем инстаграме певица разместила пост, в котором назвала отечественный шоу-бизнес «днищем».

Певица считает, что на фоне разного «информационного и музыкального мусора» ее творчество – «огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана».

По словам Евы, только благодарность поклонников за ее работу заставляет ее творить дальше.

«– Я читаю ваши трогательные и душераздирающие комментарии, сообщения моих друзей, я как старый солдат утираю скупую слезу и понимаю, что мы ещё «повоюем», что смысл есть, я должна поддерживать других и нести тот свет, который мне дан!»написала артистка.

Польна также пообещала, что не будет «скакать в трусах и лифчике по сцене», публично вытряхивать свое «белье». Певица не собирается обсуждать личную жизнь, даже если ее песни перестанут транслировать в СМИ.

«Я буду настаивать на человеческом вопреки всему и верить в свет», – заверила певица.

В итоге, в комментариях большинство пользователей поддержали позицию Польны.  Поклонники пожелали певице всегда «оставаться собой».

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