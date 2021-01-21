Евгений Титов «Стать моряком»

У нас сегодня в гостях Евгений Титов – известный журналист, человек который знает всё про жизнь национальных общин в стране. Привет!

Привет!

Но сегодня ты не в этом амплуа. Ничего серьёзного не будет. Сколько лет ты уже в Литве, как давно Ты иммигрировал?

Летом уже будет 5 лет, как я приехал.

Ты выучил выучил литовские слова?

Jo, aš kalbu lietuviškai be jokių problemų.

Вот это, на секундочку, человек из России, я хочу вам напомнить. Ты объехал почти всю страну?

Да, фактически всю.

Ты узнал историю из девяностых. Я всё вспоминаю твою документальную серию про наши девяностые – “Мы из 90-ых”.

Да, на ru.delfi.lt у нас был огромный, ну не огромный, скажем так, а 6 серийный сериал про 90-е.

Он был у нас на сайте rusradio.lt, тоже весь выложен. Это серьезная, большая работа от свадеб до праздников. Скажи, пожалуйста, что тебя сподвигнуло на то, что сейчас услышат наши радиослушатели? Ты вообще давно занимался музыкой? Что это было? Ты достал откуда-то на карантине инструмент? Что случилось?

Я в принципе, по образованию, музыкант. Я в своё время окончил консерваторию по гитаре. Уже лет 20 занимаюсь журналистикой, а тут решил всё это вспомнить и подумал, что надо начинать Новый год с позитива, ребята! Потому что, даже в пасмурный день надо понимать, что солнце где-то светит. И даже, когда зима в Вильнюсе, надо понимать, что где-то есть далёкие края и прекрасный порт и там белозубый кок!

Вы слышите, да? Где-то отдает Гариком Сукачевым и вы сейчас услышите, о чём идёт речь, потому что, действительно, в нашем эфире будет премьера – это не журналистское расследование, – это не материал, – это просто авторская работа Жени Титова, которая называется…

« Стать моря ком »!

То есть у тебя была мечта такая?

Безусловно! Я же вырос на Чёрном море в поселке Джубга, где была огромная пристань, с которой я падал в синюю воду!

Понимаете, что происходит в этой жизни? В этой жизни происходит именно так и позитивно! У нас в гостях был Женя Титов, спасибо тебе большое!

Спасибо вам!