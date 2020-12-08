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Еврейская община Литвы готовится к Хануке

Автор RUSRADIO LT 20

Еврейская община Литвы готовится к одному из главных праздников года – Хануке. В этом году она начнется в четверг, 10 декабря, и закончится 18-го. 

В частности, в четверг, ближе к вечеру, будет зажжена первая свеча Хануки на здании хоральной синагоги в Вильнюсе, а также в Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, Укмярге и Швенченисе. Это же произойдет и во всех домах верующих.

Представители общины отмечают, что пламя свечей несет свет и весть о мирном сосуществовании всем народам Литвы. С учетом требований карантина, церемонию зажжения первой свечи предлагается наблюдать через интернет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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