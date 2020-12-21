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Еврокомиссия дала разрешение на распространение вакцины

Автор RUSRADIO LT 36
Еврокомиссия дала разрешение на распространение вакцины PFIZER

Европейская комиссия дала официальное разрешение на распространение в Евросоюзе вакцины против коронавируса, разработанной BioNTech и Pfizer, после рекомендации Европейского агентства лекарственных средства.

Незадолго до этого Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer, соответствует стандартам безопасности и качества ЕС.

Ранее предполагалось, что Брюссель одобрит распространение вакцины через два или три дня после решения Агентства по лекарственным средствам.

Распространение вакцины должно начаться в ближайшую субботу, а первые прививки в ЕС планируется начать делать уже 27-29 декабря.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцин прибудет в Литву 26 декабря, а вакцинация начнется 27 декабря.

Вакцины будут регулярно, по составленному графику, поставляться во все страны Европейского Союза.

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