Европейский COVID–19 сертификат в Литве появится с 7 июня

Цифровой европейский COVID–19 сертификат, возможно, будет доступен для жителей нашей страны уже на следующей неделе, с 7 июня. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

Не дожидаясь официального старта, «зеленый сертификат» уже начали выдавать семь стран – Польша, Германия, Греция, Болгария, Хорватия, Чехия и Дания.

Данное удостоверение облегчит путешествия по странам Содружества. Его смогут получить лица, которые полностью вакцинированы, переболели COVID–19 или имеют отрицательный тест на коронавирус.

При поездках по странам Евросоюза к ним не будут применяться дополнительные ограничения, в том числе изоляция.

При этом окончательный порядок каждой стране разрешается устанавливать отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Официально QR-коды для «зеленого паспорта» страны ЕС планируют начать выдавать с июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.