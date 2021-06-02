Covid-19 Новости

Европейский COVID–19 сертификат в Литве появится с 7 июня

Автор Анжелика Орлёнок 33
Европейский COVID–19 сертификат в Литве появится с 7 июня

Цифровой европейский COVID–19 сертификат, возможно, будет доступен для жителей нашей страны уже на следующей неделе, с 7 июня. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

Не дожидаясь официального старта, «зеленый сертификат» уже начали выдавать семь стран – Польша, Германия, Греция, Болгария, Хорватия, Чехия и Дания.

Данное удостоверение облегчит путешествия по странам Содружества. Его смогут получить лица, которые полностью вакцинированы, переболели COVID–19 или имеют отрицательный тест на коронавирус.

При поездках по странам Евросоюза к ним не будут применяться дополнительные ограничения, в том числе изоляция.

При этом окончательный порядок каждой стране разрешается устанавливать отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Официально QR-коды для «зеленого паспорта» страны ЕС планируют начать выдавать с июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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