Евросоюз введет единый сертификат о вакцинации от коронавируса

В Евросоюзе договорились ввести единый сертификат о вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС.

Ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Грецию сразу же поддержали и другие страны ЕС, сильно зависящие от туризма: Испания, Португалия, Мальта.

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Власти Израиля приостанавливают пассажирское авиасообщение до 31 января.

На неделю будет полностью закрыт международный аэропорт имени Бена Гуриона в Тель-Авиве. По мнению властей, эта мера призвана предотвратить попадание новых штаммов вируса SARS-CoV-2 в страну.

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Швеция закрыла свою границу с Норвегией из-за распространения там более заразной мутации коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

По данным министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга, решение действует как минимум до 14 февраля. Таким образом власти пытаются предотвратить приграничный шопинг-туризм.

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Отмену ограничительных мер, введенных в Великобритании, несмотря на их эффективность, придется ждать еще долго, заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.