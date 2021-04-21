Facebook анонсировал аналог Clubhouse, подкасты и аудиоклипы

В социальной сети Facebook летом появится несколько новых аудиофункций, сообщает The Verge.

В частности, пользователи смогут создавать аудиокомнаты, аналогичные комнатам в голосовой сети Clubhouse. Такие комнаты будут предназначены как для эфиров на широкую аудиторию, так и для общения с друзьями в мессенджере Facebook.

Организаторы аудиокомнат смогут сделать платный доступ в беседы или предложить оформить на него подписку. Любимых авторов также можно будет поддержать. Это можно будет сделать через новый сервис Facebook Stars.

Соцсеть запустит также инструмент Soundbites для записи коротких аудиоклипов и их публикации в своей ленте. Кроме того, Facebook предоставит пользователям возможность искать и слушать подкасты, в том числе в фоновом режиме.

Также компания анонсировала партнерство со Spotify. Благодаря этому сотрудничеству люди смогут транслировать музыку и подкасты из своей ленты новостей.

Наконец, соцсеть внедрит набор инструментов для редактирования аудио. Например, с помощью фоновой музыки или наложения спецэффектов.

Источник

Еще больше технологических новостей – по ссылке.