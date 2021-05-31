Ставшая уже традиционной фан-зона возле Белого моста вернётся на привычное место.

Во время самых главных футбольных, баскетбольных или Олимпийских мероприятий на этом месте собирались большие толпы вильнюсцев и гостей города, чтобы поддержать свои команды и любимых спортсменов.

В этом году фан-зона откроется 11 июня, вместе с началом Евро-2020. Прямую трансляцию всех матчей ЧЕ-2020(21) по футболу можно будет смотреть в формате HD на самом большом LED экране в Литве. В предыдущие годы на территории работали и небольшие павильоны, где можно было перекусить. Вероятнее всего они будут работать и в этом году.

Напомним, что матчи Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходил в России, в Вильнюсе транслировались на экране площадью в 60 кв. м. Между тем из-за эпидемии коронавируса Евро-2020 был перенесён на этот год. Это шестнадцатый по счёту чемпионат, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Он станет первым чемпионатом Европы, который состоится на 11 стадионах 11 городов 10 государств. Полуфиналы и финал пройдут на лондонском стадионе Уэмбли.

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