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Feduk и Cream Soda выпустили «Бэнгер» со звездами Чикен Карри

Автор Эвелина Никанорова 21
Feduk и Cream Soda

Feduk и Cream Soda объединились в нуарном клипе «Бэнгер» с участием всех звезд шоу «Чикен Карри».

Режиссер Роман Ким представил микс из старых голливудских ужастиков и сказки «Золотой ключик». В ролях – Ян Гэ, Денис Дорохов, Feduk, Александр Гудков, Илья Гадаев, Дима Нова, Григорий Шатохин, Вадим Селезнёв, Савва Савельев, Ирина Служак, Михаил Антонов, Алексей Каширин, Сергей Петров, Борис Кантор.

Денис Дорохов играет, собственно, Буратино, и это самая яркая роль в клипе. Впрочем, как клип соотносится с самой песней, – непонятно. Никаких смысловых параллелей с довольно унылым текстом Федука этот яркий клип не проводит.

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