Музыкальная новинка

Feduk и Слава Марлоу перепели «Shivers» Эда Ширана

Автор Эвелина Никанорова
Feduk и Слава Марлоу перепели «Shivers» Эда Ширана
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Feduk и Слава Марлоу перепели хит Эда Ширана «Shivers».

«- Мое отношение к Эду Ширану в чем-то похоже на отношение к Славе Марлоу, – рассказал Feduk в аннотации к треку. – Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Слава Марлоу»

По словам издателей, новая версия «Shivers» – это самостоятельная работа российских хитмейкеров, выполненная с любовью к оригиналу.

Источник: InterMedia

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