Feduk и Слава Марлоу перепели «Shivers» Эда Ширана

«- Мое отношение к Эду Ширану в чем-то похоже на отношение к Славе Марлоу, – рассказал Feduk в аннотации к треку. – Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Слава Марлоу»