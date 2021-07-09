Feduk назвал себя «Я пони»

«Основной смысл песни такой: наши города, со всеми этими бесконечными летними тусовками, они — как люди, очень устают после бессонных ночей. Люди танцуют до утра, кричат, гуляют по набережным и шумят, пока хватает сил. И от всеобщей летней радости город тоже устает, и ему, конечно, надо немного перезагрузиться, — отметил Feduk. — Относитесь бережно к местам, где вы отдыхаете, относитесь к ним как к себе самому, следите за чистотой ваших мыслей и действий»