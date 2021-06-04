FEDUK представил «Две песни про лето»

FEDUK представил макси-сингл «Две песни про лето». В него вошли треки «Песня про лето» и «Невобломе».

«Песня про лето» — рассказ о летней Москве, одновременно манящей и опасной: парень просит девушку «не оставаться здесь одной», потому что это «гавайская Москва». Композиция прекрасно подойдет для прослушивания во время городского отпуска. «Невобломе» — еще одна расслабленная летняя песня, чуть более наглая, однако ничуть не менее очаровательная. Герой говорит, что «он гулял всю ночь» и признается в любви ночной Москве: «Я не в обломе, если я одиночку на улице этого города ночью».

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