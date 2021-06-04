Музыкальная новинка Новости

FEDUK представил «Две песни про лето»

Автор Эвелина Никанорова 25
FEDUK представил «Две песни про лето»

FEDUK представил макси-сингл «Две песни про лето». В него вошли треки «Песня про лето» и «Невобломе».

«Песня про лето» — рассказ о летней Москве, одновременно манящей и опасной: парень просит девушку «не оставаться здесь одной», потому что это «гавайская Москва». Композиция прекрасно подойдет для прослушивания во время городского отпуска. «Невобломе» — еще одна расслабленная летняя песня, чуть более наглая, однако ничуть не менее очаровательная. Герой говорит, что «он гулял всю ночь» и признается в любви ночной Москве: «Я не в обломе, если я одиночку на улице этого города ночью».

Еще больше музыкальных новинок по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Автор RUSRADIO LT
В некоторых аптеках уже можно привиться от клещевого энцефалита

В некоторых аптеках уже можно привиться от клещевого энцефалита

Автор Евгений Русаков
Плейлист «‎Ночь в стиле…» (28 мая)

Плейлист «‎Ночь в стиле…» (28 мая)

Автор Эвелина Никанорова
Знаменитый повар откроет ресторан с золотыми стейками

Знаменитый повар откроет ресторан с золотыми стейками

Автор Эвелина Никанорова
Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Автор Эвелина Никанорова
По темпу вакцинации лидирует самоуправление Неринги

По темпу вакцинации лидирует самоуправление Неринги

Автор Евгений Русаков
Представители медучреждений выражают осторожный оптимизм

Представители медучреждений выражают осторожный оптимизм

Автор RUSRADIO LT
Бесплатные уроки танцев и брейкданса

Бесплатные уроки танцев и брейкданса

Автор Евгений Русаков
В Ниде начинаются работы по реконструкции центра города

В Ниде начинаются работы по реконструкции центра города

Автор RUSRADIO LT