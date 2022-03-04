Рэпер Feduk впервые стал отцом. Его жена, дочь российского ресторатора Аркадия Новикова Александра, родила дочку. Рост девочки — 49 см, вес — 2,64 кг, сообщает телеграм-канал Yobajur.

Имя малышки не сообщается. Ни Feduk, ни Саша Новикова пока никак не прокомментировали эту информацию в социальных сетях.

Весной 2021 года Саша Новикова и Федор Инсаров тайно поженились после двух лет отношений. Слухи о том, что они готовятся к рождению первенца, появились прошлой осенью, а в декабре Новикова подтвердила беременность, опубликовав в инстаграме фото с округлившимся животом.

Источник: InterMedia