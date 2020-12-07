Фермеры должны поспешить подать заявление на пособие

Декабрь – последний срок подачи заявлений для мелких фермеров на получение единовременных или периодических выплат, призванных частично компенсировать потери в период первого карантина, с марта по июнь.

Фермеры, которые поспешат подать заявку на этой неделе, получат выплаты еще в этом году.

Заявление следует подавать в своем самоуправлении или сенюнии.

Выплаты могут быть предоставлены только тем фермерам, которые зарегистрировали свое место жительства в сельской местности с населением не более 6000 человек. Заявки можно подавать до 31 декабря.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.