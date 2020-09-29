Listen to «Фермеры жалуются на ущерб, нанесенный волками» on Spreaker.

Министерство окружающей среды рассматривает возможность увеличить квоту на отстрел волков в этом сезоне. Планируется увеличить квоту до 175 особей. Министр окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что популяция волков определяется по специальной методике, а квота рассчитывается с учетом полученных цифр.

В прошлом сезоне были выданы разрешения на отстрел 120 волков. Однако фермеры Литвы неоднократно жаловались на ущерб, который эти хищники наносят хозяйству. По данным Минприроды, в прошлом году фермерам выплатили 71 тысячу евро за ущерб, нанесенный волками, в этом году — 74 тысячи 712 евро.